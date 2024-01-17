Мир 17 января 2024, 18:12 Словакия отменила запрет на поставки вооружений Украине Politico: парламент Словакии разрешил поставки вооружений на Украину Barbara Boensch / Global Look Press

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Парламент Словакии принял поправки в законодательство и разрешил Минобороны страны утверждать поставки и экспорт оружия, открыв путь частным и государственным оружейным компаниям на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщила газета Politico.

Бывший глава оборонного ведомства Ярослав Надь объяснил это решение стоящими за нынешними властями Словакии представителями оружейного бизнеса.

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«Они многое выиграют от возможности поставлять свое оружие на Украину. Всего было понятно желание продолжать поставки», — сказал он.

Надь отметил, что слова премьер-министра Словации Роберт Фицо об отказе поставлять Украине вооружения являлись лишь популистскими заявлениями, чтобы понравится электорату перед предстоящими выборами.

«В настоящее время вопрос пополнения бюджета страны встал острее, чем заявления и предвыборные обещания», — добавил бывший глава Минобороны.

В ноябре Словакия уведомила НАТО о приостановке поставок вооружений на Украину. Республика взамен предложила больше передавать на фронт гуманитарной помощи.