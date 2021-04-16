Словакия назвала сроки начала вакцинации «Спутником V»

Словакия планирует начать использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с мая. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Эдуард Хегер на совместной конференции с коллегой из Чехии Андреем Бабишем.

Условие для этого — успешно пройденная экспертиза в сертифицированной лаборатории OMCL (Official Medicinal Control Laboratory) в Венгрии.

«В ближайшие дни начнется тестирование вакцины „Спутник V“ в сертифицированной лаборатории. Если оно пройдет успешно, то уже в мае могло бы начаться ее практическое применение в республике», — слова Хегера привело РИА «Новости».

Юристы изучают соглашение о поставках российского медицинского препарата. По словам Хегера, «значительная категория граждан Словакии хотела бы сделать прививки от коронавируса именно вакциной „Спутник V“».

А премьер-министр Чехии напомнил, что Прага уже получила предложение о поставках вакцины. В связи с этим 19 апреля первый вице-премьер страны Ян Гамачек поедет в Россию, чтобы предварительно договориться о контракте на получение препарата.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила о надежности «Спутника V», исходя из результатов исследований, отметила газета «Взгляд».