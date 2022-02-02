Словакия направит войска в Латвию, чтобы «сдержать Россию»

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что отправит солдат в Латвию для «сдерживания России». Глава страны рассказала о своих планах под тревожную музыку.

На фразу политика обратил внимание Telegram-канал «Небожена». Наряженные лакеи открыли Чапутовой двери в зал, где ее ждали выстроенные в ряд министры.

Ранее словацкое издание Pravda сообщило, что Чапутова выступила за усиление восточного фланга НАТО. Подобное, заметила она, в интересах как самой Словакии, так и ближайших союзников.

По данным телеканала CNN, президент США Джо Байден одобрил переброску дополнительных войск в восточноевропейские страны для поддержки союзников НАТО.

Западные СМИ в последнее время все чаще называют Россию агрессором и рассказывают о подготовке государством вторжения на Украину. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии подобных планов и напоминали о необходимости приступить к реализации Минских соглашений.