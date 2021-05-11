Словакия начнет вакцинацию населения «Спутником V»

Вакцинация от коронавируса стартует в ближайшие дни в Словакии. Использовать для прививок будут российский препарат «Спутник V». Об этом сообщил вице-премьер и глава Минфина страны Игор Матович.

«После получения отличных результатов тестов „Спутника V“ в лаборатории в Венгрии, сертифицированной в [признанной Евросоюзом] системе OMLC, и после трех месяцев всевозможных препятствий со стороны всемогущих [противников российской вакцины] в ближайшие дни приступим к вакцинации „Спутником V“», — написал Матович в Facebook.

Он добавил, что в прошедшие выходные провел переговоры с российской стороной. По словам премьера, Москва согласилась со стартом вакцинации населения республики от коронавируса. Первая партия препарата поступила в Словакию 1 марта.

Ранее венгерское партнерское ведомство сообщило властям республики об успешном завершении исследований образцов «Спутника V». Тесты проходили те дозы российского препарата, которые весной получила Братислава. Словакия отправила в венгерскую лабораторию 46 ампул «Спутника V».