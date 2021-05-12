Вакцинация российским препаратом «Спутник V» начнется в Словакии в июне. Об этом рассказал министр здравоохранения восточноевропейской страны Владимир Ленгварский.

«Мы получили официально подписанное согласие российской стороны на использование „Спутника V“. После оплаты необходимой суммы [за вакцину] она станет нашим имуществом. Полагаю, что в начале июня „Спутник V“ будет включен в программу вакцинации», — приводит РИА «Новости» слова министра.

Ранее вице-премьер и глава Минфина Словакии Игор Матович написал в Facebook, что «после трех месяцев всевозможных препятствий со стороны всемогущих противников российской вакцины» препарат начнут использовать в ближайшее время.

Накануне ООН призвала своих сотрудников сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в тех странах, где его разрешили. С таким обращением выступил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. В ООН сейчас ждут одобрения вакцины, которую создали в Центре имени Гамалеи, Всемирной организацией здравоохранения.