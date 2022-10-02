Словакия изготовит 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины | 360°

Мир 02 октября 2022, 21:42 Поделиться Telegram

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Viber Словакия изготовит 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины Словакия сделает для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 на деньги Дании, Норвегии и ФРГ Pxhere.com

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Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2. Об этом сообщил телеканал ТА3. Финансировать производство гаубиц будут Дания, Германия и Норвегия.

В общей сложности на производство выделят 92 миллиона евро. Глава минобороны Словакии Ярослав Надь и его датский коллега Мортен Бедсков уже подписали соглашение в воскресенье в Копенгагене.

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Украина, по предварительным данным, получит 155-миллиметровые Zuzana 2 во второй половине 2023 года.

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В минувшем августе Словакия уже поставила на Украину четыре из восьми гаубиц Zuzana 2 на основе коммерческого контракта, который был заключен в июне.

Ранее глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт приехала с необъявленным визитом в Одессу. Она провела встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Она пообещала, что в ближайшие дни Германия предоставит Украине системы ПВО IRIS-T SLM.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что украинские власти и дальше собираются просить оружие и боеприпасы у Запада. Это будет продолжаться, «пока конфликт не завершится».

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