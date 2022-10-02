Словакия изготовит 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины | 360°

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Мир
02 октября 2022, 22:50
Полиция Ирана задержала более 10 участников протестов
Мир
02 октября 2022, 22:47
Китайцы нашли двойной смысл в словах Байдена о защите НАТО
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Происшествия
02 октября 2022, 22:22
Угрожавшего однокурсникам студента задержали в Москве
Мир
02 октября 2022, 22:12
Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретились в Женеве
Мир
02 октября 2022, 21:55
«Роскосмос» показал утечку газа на «Северных потоках» из космоса
Мир
02 октября 2022, 21:45
Школьниц из США лишили раздевалки после отказа пустить туда трансгендера
Мир
02 октября 2022, 21:42
Словакия изготовит 16 самоходных гаубиц Zuzana 2 для Украины
Мир
02 октября 2022, 21:27
США пообещали Украине поддержку без ограничения по срокам
Мир
02 октября 2022, 21:21
Полиция применила слезоточивый газ во время футбольного матча во Франции