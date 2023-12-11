Мир 11 декабря 2023, 00:10 Словакия или Россия? Ошибка эстонской полиции чуть не оставила туристов без шапок Перепутавшая флаги России и Словакии полиция Эстонии почти лишила туристов шапок РИА «Новости»

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Поход на Ратушную площадь Таллина навсегда запомнится двум туристам после общения с сотрудниками эстонской полиции, которым не понравилась расцветка головных уборов гостей города. Как сообщил сайт Delfi, молодой человек и девушка находились на улице в вязанных шапках бело-сине-красного цвета.

Подошедшие к туристам сотрудники полиции приняли головные уборы за цвета российского флага. В ответ на такое заявление молодые люди показали им на переднюю часть головных уборов, где фигурировал герб Словении.

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Расцветка государственного флага европейской страны полностью повторяет российский триколор, но на его фоне расположен государственный герб страны. Получив разумные объяснения сотрудники эстонской полиции удалились.

Как напомнило РИА «Новости», в апреле прошлого года в Эстонии ввели запрет на публичную демонстрацию «враждебной символики», связанных с поддержкой агрессии, геноцида, преступлений против человечества и других антигуманных идей. В качестве наказания предусмотрены денежные штрафы или арест.

О каких именно в символах идет речь в законе нет. Но известны случаи, когда людей останавливали за использование георгиевских лент, гербов и государственных флагов России и Советского Союза.