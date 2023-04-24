Мир 24 апреля 2023, 19:01 Словакия, Чехия и Польша призвали дать гарантии Украине до вступления в НАТО Словакия, Чехия и Польша выступили за гарантии безопасности Украине до вступления в НАТО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Страны НАТО должны показать Украине четкий путь для вступления в состав альянса, а до этого — быть готовыми предоставить необходимые гарантии безопасности стране. Об этом говорится в совместном заявлении глав правительств Словакии, Чехии и Польши, опубликованном в журнале Foreign Affairs.

Премьеры трех стран заметили, на данный момент уже пришло время для планирования безопасности Украины после завершения боевых действий.

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«Иначе никакого устойчивого восстановления и инвестиций не будет, если Украина не сможет защищать сама себя», — указали в заявлении.

Премьеры трех стран считают, что на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО предстоит ответить на тяжелые вопросы о будущей стратегии в отношении России и отношении к Украине.

«Настало время для НАТО очертить надежный и четкий путь к членству Украины в альянсе, когда позволят условия. К тому времени мы должны предоставить этой стране гарантии безопасности и не позволить ей превратиться в серую зону», — добавили главы правительств.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны альянса согласны с членством Украины.