Словакии не хватило данных для регистрации вакцины «Спутник V»

Словакия проведет новое исследование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Государственный институт по контролю лекарств не смог сделать вывод об эффективности препарата из-за недостатка данных, сообщила газете Pravda представительница института Магдалена Юркемикова.

Словакия закупила два миллиона доз вакцины «Спутник V». Двести тысяч ампул уже находятся в республике. Однако разрешение на их использование пока не получено.

Партию протестировали на стерильность, содержание микроорганизмов, кислотность, прозрачность, токсичность, специфическую активность, концентрацию белка. Однако лабораторные исследования институт посчитал недостаточными.

Юркемикова заявила об отсутствии многих данных от производителя, а также о несоответствии лекарственных форм и невозможности сравнить партии, используемые в разных странах. 30 марта институт направил свое заключение в Минздрав Словакии.

После этого министерство обратилось в другую лабораторию для проверки безопасности «Спутника V». Результаты новых исследований должны представить на этой неделе.

Также Минздрав обратился в другие страны, использующие российскую вакцину, чтобы оценить ее безопасность и эффективность.