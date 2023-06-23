Мир 23 июня 2023, 09:56 Слова Зеленского о Запорожской АЭС сочли очередной попыткой очернить Россию Рябков назвал слова Зеленского по Запорожской АЭС очередной попыткой очернить Россию РИА «Новости»

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Высказывание президента Украины Владимира Зеленского, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС — это очередная попытка очернить страну. Такое заявление сделал ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«На лицо — очередная попытка очернить Россию, приписать нам несуществующие намерения», — отметил Рябков.

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По словам дипломата, Зеленский таким образом пытается прикрыть свои преступления, которые несут серьезную угрозу экологии.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства предостерег украинские власти от необдуманных действий. Он также призвал экспертов Международного агентства по атомной энергии фиксировать все случаи нападений ВСУ и четко констатировать, откуда для ЗАЭС исходит реальная угроза.

Ранее Зеленский заявил, что Россия планирует взорвать электростанцию. Он провел параллели с Каховской ГЭС и подчеркнул отсутствие заинтересованности противника в безопасности на Украине.