Мир 02 января 2024, 12:47 Слова Зеленского о скором захвате Крыма оценили в Госдуме Депутат Шонус назвал популизмом заявление Зеленского о захвате Крыма РИА «Новости»

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Анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским захват Крыма является обычным популизмом. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Иван Шонус.

«Все эти рассказы о том, что на берегах Крыма скоро будут ВСУ, — очередной популизм. Для Зеленского и его боевиков военная операция закончится плачевно. Россия может защитить свою территорию от любого агрессора», — заявил он.

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Парламентарий отметил, что на протяжении последних 10 лет жители полуострова неоднократно слышали от украинской стороны обещания о захвате.

«Правда на нашей стороне, несмотря на бравады украинских фантазеров. Победа будет за нами», — добавил Шонус.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что для ВСУ возвращение Крыма и Донбасса является первостепенной задачей, отмечал News.ru. Также он просил у Запада поставить ракеты Taurus для уничтожения Крымского моста, писал RT.