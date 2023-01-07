Мир 07 января 2023, 05:57 Слова Зеленского о «рождественском подарке» от США возмутили пользователей Сети Пользователи Twitter возмутились заявлением Зеленского о «рождественском подарке» от США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за новый пакет военный помощи, в который вошло «совершенно новое вооружение». Украинский лидер назвал это «отличным подарком на Рождество для Украины». Слова Зеленского разозлили пользователей соцсети.

«Я приветствую постоянный пакет американской военной помощи. Спасибо президенту Байдену за совершенно новое вооружение, включая БМП Bradley и ракеты ПВО. Это укрепит украинскую армию на поле боя. Отличный подарок на Рождество для Украины!» — написал Зеленский.

Реклама

Многие пользователи не оценили очередную поставку Киеву военной помощи от Белого дома.

Реклама

«Американские налогоплательщики сделают тебя миллиардером к концу конфликта. Вот что называется „благотворительностью!“» — возмутился комментатор под ником soulful_ali.

Юзер под ником Djeat призвал украинского лидера «сейчас же» закончить этот конфликт. «Вы далеки от победы и причиняете боль и страдания своим людям и всему миру», — добавил пользователь.

Другой комментатор под ником Didimos выразил надежду на то, что американцы «наконец отвернутся» от Киева, «когда узнают, куда девается их финансирование». «Вы, разрушители Европы, меня тошнит от вас», — добавил Didimos.

«Рождественский подарок? Интересный способ выразить благодарность», — заметил в комментариях justin boss.

Юзер под ником Efufola заявил, что роль самого Зеленского заключается в способствовании упрямству США.

«Ты можешь получить весь арсенал США и ЕС, но против России ты будешь проигравшим сегодня, завтра и всегда. Твоя роль — способствовать упрямству Штатов, но как долго? Обвал доллара неминуем, а Украина станет нейтральной», — написал Efufola.

США в очередном пакете военной помощи решили предоставить Украине 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 миллиметров и артиллерийские снаряды такого же калибра. Также в пакет военной помощи вошли 100 бронетранспортеров М113, 50 БМП Bradley, 500 противотанковых ракет, боеприпасы для РСЗО HIMARS, и гаубицы.