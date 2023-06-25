Мир 25 июня 2023, 12:04 Слова Зеленского и Байдена о ядерной угрозе назвали потоком сознания Лавров назвал потоком сознания слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от России White House

Читать 360tv в

Заявления президента США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского о якобы исходящей ядерной угрозе от России являются бурным потоком сознания. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр признался, что ему все труднее комментировать высказывания Байдена, потому что становится все сложнее их истолковывать. Президент США заявлял, что вероятность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной.

Реклама

«Не стал бы придавать этим словесным эскападам слишком большое значение. Они не имеют под собой никакого фундамента», — сказал Лаврова.

Также глава МИД отреагировал на угрозу Зеленского ликвидировать президента России, если он примет ядерное оружие на Украине.

«Такие вещи не могу комментировать, потому что это еще более бурный поток сознания. У меня нет медицинского образования, зато оно есть Урсулы у фон дер Ляйен», — добавил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал абсурдными подозрения в вероятном применении тактического ядерного оружия в рамках украинского конфликта.