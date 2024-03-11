Мир 11 марта 2024, 17:18 Слова замминистра обороны Британии доказали антироссийские цели Запада в Армении МИД объяснил значение слов замминистра обороны Британии о поддержке Армении РИА «Новости»

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Откровения замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о готовности оказать поддержку Армении перед лицом «исходящих из РФ угроз» подтвердили планы Запада превратить эту страну в инструмент для проведения антироссийской линии в регионе. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что не удивляются фактам того, что в Великобритании уже не скрывают антироссийскую сущность своих действий на постсоветском пространстве, в том числе на Южном Кавказе.

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Но вместе с тем, подчеркнули в МИД, нужно отметить, что откровения Хиппи стали также прямым подтверждением враждебных намерений против России.

«Того, что Запад стремится превратить Армению в инструмент проводимой им в регионе линии, направленной против Москвы», — указали в министерстве.

Сложившаяся ситуация, по оценке МИД, стала поводом задуматься для ответственных политиков в Ереване.