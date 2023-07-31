Мир 31 июля 2023, 15:26 Слова Стоуна о демонизации Путина на Западе оценили в Кремле Песков заявил, что режиссер Стоун хорошо знаком с Путиным и отстаивает свою точку зрения РИА «Новости»

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Известный американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает российского президента Владимира Путина и всегда последовательно отстаивает личную точку зрения. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Стоун никогда никого не обвинял ни в чем. Он всегда приводит собственную точку зрения, оставаясь последовательным. Оливер много часов провел с Владимиром Путиным и достаточно хорошо его знает», — сказал Песков.

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По мнению официального представителя Кремля, Стоун дал верный посыл в том, что происходящее в России освещают на Западе абсолютно неверно.

Ранее Стоун заявил, что Владимир Путин не является тем «монстром», которым изображает его западная пропаганда. Он подчеркнул, что в личном общении с российским лидером не ощутил никакой воинственности.

В 2017 году на телеканале Showtime опубликовали интервью Стоуна с Путиным, которое он готовил два года.