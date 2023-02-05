Мир 05 февраля 2023, 04:29 Слова Путина об ответе на поставки танков ВСУ сочли сигналом о наличии самого современного оружия у России Профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что Россия имеет самое современное оружие РИА «Новости»

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Произнесенные президентом России Владимиром Путиным в Волгограде слова о поставках танков Украине, являются четким сигналом, что у страны есть самое современное оружие. Об этом заявил сирийский эксперт, профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла в комментарии РИА «Новости».

«Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность», — сказал Абу Абдалла.

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Профессор считает, что Запад должен понимать, что никакого компромисса нет, и Россия готова к использованию всех видов вооружений и всем доступным вариантам, если Запад перейдет «красные линии».

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По мнению собеседника агентства, западное вооружение, которое намерены поставить Киеву, не изменит уравнение.

Глава Минобороны Канады Анита Ананд сообщила о поставке Украине первого из нескольких запланированных к передаче танков Leopard 2. Канадский министр отметила, что ее страна продолжит обеспечивать украинских венных необходимыми средствами для победы Украины.

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ранее заявил, что предоставленное западными странами оружие бойцы ВСУ вполне могут использовать для ударов по военным целям на территории России.