Слова Путина о русскоязычном государстве напугали Израиль

Ранее президент РФ Владимир Путин на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» заявил, что россияне считают Израиль русскоязычным государством. Глава РФ отметил, что страна намерена развивать с Израилем партнерство, и сейчас партнерские отношения между странами находятся на высоком уровне. Но израильские СМИ настороженно отнеслись к заявлению российского лидера.

Путин назвал Израиль русскоязычным государством Подробнее

«Россия поддерживает прочные связи с некоторыми русскоязычными странами, предлагая им выгодные торговые условия и политическую поддержку. Она также показала высокий уровень вмешательства, иногда враждебного, в русскоязычные страны. При Путине Россия углубила свой союз с Ираном, несмотря на призывы этой страны уничтожить Израиль и предполагаемые попытки разработать ядерное и другое оружие в контексте конфликта Ирана с Израилем. Россия также поддерживает президента Сирии Башара Асада и Хезболлу и является одной из немногих крупных держав в мире, имеющих официальные отношения с официальными лицами ХАМАСа», — цитирует спецкор НСН статью Times of Israel.

Ливанская шиитская организация Хезболла и палестинское движение ХАМАС, которое правит в секторе Газа, признаны террористическими организациями в Израиле, США, Канаде, частично в Евросоюзе, Великобритании, Австралии и в нескольких других странах. В России данные организации террористическими не признаны.