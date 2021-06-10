Слова Путина о перспективах вступления Украины в НАТО прокомментировали в офисе Зеленского

Президент России Владимир Путин, рассуждая о перспективах вступления Украины в НАТО и говоря о красной линии и ракетах, говорил для внутренней аудитории. Такое заявление сделал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее. <…> Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще», — приводит агентство УНИАН слова Подоляка.

Он добавил, что украинская сторона всегда говорит о безопасности и считает, что дополнительные гарантии может дать только Североатлантический альянс.

Накануне Путин заявил, что если Украина станет членом НАТО, то подлетное время ракет до Москвы значительно уменьшится. «Это для нас красная линия или нет?» — задался вопросом российский лидер. Он отметил, что половина украинцев не хочет этого и назвал их умными людьми.