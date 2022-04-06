Слова Псаки о целях антироссийских санкций прокомментировали в Общественной палате

Пресс-секретарь Белого Дома США Джен Псаки заявила, что США санкциями пытаются добиться ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и использованием оставшихся у нее валютных резервов. Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT отметил, что Россия справляется с санкционным давлением.

«То санкционное давление, которое оказывается на нашу страну, направлено на то, чтобы Россия испытывала трудности в финансово-экономической сфере, не могла осуществлять платежи по своим обязательствам. Стратегическая цель — это в целом ухудшение социально-экономического положения России. США говорят о целях санкций абсолютно прямо — вызвать в стране кризис, вызвать дефолт, чтобы наши резервы истощились», — сказал Данюк.

Он отметил, что несмотря на это, российский рубль укрепляется, а государство выполняет свои социальные обязательства.