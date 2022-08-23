Польша не имеет никакого отношения к «Северному потоку — 2», заявил в эфире телеканала «Россия 24» посол РФ Сергей Андреев. Так он прокомментировал призыв президента республики Анджея Дуды демонтировать газопровод.

По словам Андреева, польские власти не полномочны принимать такие решения. Заявление Дуды он назвал «пожеланием».

«Естественно, этот вопрос будет зависеть совсем от других инстанций и других стран. Со стороны Польши — да [это политическая риторика]», — отметил Сергей Андреев.

Президент Польши Анджей Дуда поучаствовал в заседании «Крымская платформа». В рамках встречи он заявил, что «Северный поток — 2» нужно не просто приостановить, а демонтировать. Глава республики напомнил, что страны Запада «допустили» строительство газопровода, хотя оно началось после воссоединения Крыма с Россией.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин заявил, что инфраструктуру «Северного потока — 2» используют для газификации северо-западных регионов России. По его словам, власти Евросоюза давно вынашивали планы против российского газопровода.