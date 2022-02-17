Слова президента Чехии о «конфузе» американских спецслужб оценили в Общественной палате

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана о «конфузе» американских спецслужб. По его мнению, с Земаном на самом деле согласны в большинстве государств.

Конфузом Земан назвал утверждения о начале «вторжения» России на Украину 16 февраля.

«Милош Земан произносит то, что на самом деле думают другие государства, которые, к сожалению, в силу трансатлантических обязательств, не имеют возможности сказать это вслух. Но при этом мнение по поводу того, что происходит, с Земаном они разделяют. Я уверен, что подобного рода позиция есть и у Франции, и у Германии», — сказал об этом Данюк.