Мир 01 февраля 2023, 12:07 Слова президента Бразилии об Украине сочли двойной пощечиной Шольцу Junge Welt: президент Бразилии да Силва нанес Шольцу двойную пощечину словами об Украине РИА «Новости»

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отвесил немецкому канцлеру Олафу Шольцу двойную пощечину, заявив ему о незаинтересованности в передаче Украине тяжелых вооружений. Об этом сказано в материале издания Junge Welt.

«Да Силва объяснил Шольцу, что Бразилия является мирной страной. Это косвенно значит то, что Германия в ответ стала государством в состоянии войны, хотя ранее пыталась казаться миролюбивой республикой», — сказано в сообщении.

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Второй пощечиной Шольцу журналисты сочли отказ да Силвы присоединиться к странам, осуждающим начало Россией специальной операции на Украине.

«Да Силва призывал начать мирный диалог между Россией и Западом. Тем самым он обозначил, что Бразилия находится не между Украиной и Россией, а исключительно между Россией и Западом как самостоятельными полюсами силы», — добавили журналисты.

Ранее да Силва призвал мировое сообщество создать новый формат объединения стран по примеру «Большой двадцатки», которое займется урегулированием украинского кризиса.