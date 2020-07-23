Слова переводчиков Трампа и Путина не раскрыли

Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. С требованием придать записи гласности выступили две организации из-за слухов о «российских связях» Трампа.

По словам судьи Тревора Макфаддена, запись не имеет статуса федерального документа. В Госдепартаменте уверены, что записи не содержат уникальной информации и не являются документами как таковыми, а лишь заметками, которые набросали переводчики для «краткосрочного запоминания», написало РИА «Новости».

Суд также отметил, что даже если бы они имели информационную ценность, их запрещается распространять для служебного пользования. По этой причине истцы в лице двух неправительственных организаций, Democracy Forward и American Oversight, не могут потребовать от Госдепартамента обнародовать записи.

Упомянутая встреча произошла на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. На встрече также были главы внешнеполитических ведомств двух стран, а также два переводчика.