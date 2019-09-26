Слова Пекина о новом витке отношений с РФ рассмотрели как позитивный знак

«Любые инвестиции и совместные проекты — это хорошо, но в случае с Китаем нужно быть предельно внимательным, чтобы соблюсти интересы России», — отметил он.

По словам Луконина, сильно сомневаться приходится в словах представителя КНР. Например, собеседнику издания не понравилась речь о китайских технологиях, которые превосходят мировые аналоги. Собеседник напомнил про серьезные экологические проблемы в КНР, бороться с которыми начали только в последние несколько лет. Однако пока позитивных результатов не видно, поэтому вопрос эффективности этих технологий стоит под вопросом.

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Кроме того, по его мнению, китайские партнеры по-другому воспринимают слово «инвестиции». Пекин выдает кредит под госгарантии на строительство за границей какого-либо объекта. Им занимаются китайские подрядчики. В итоге деньги утекают в КНР, а страна-заемщик остается в долгу.

«Это уже не инвестиции, и в совместных проектах подобных схем с Китаем лучше избегать», — добавил Луконин.

Ранее председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил о совместных целях Москвы и Пекина. Он предложил вместе противостоять протекционизму и вмешательству извне, совместно защищать национальные суверенитеты.