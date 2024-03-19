Мир 19 марта 2024, 12:52 Слова Пашиняна о скорой войне с Азербайджаном назвали результатом политики Запада Захарова назвала слова Пашиняна о войне с Азербайджаном итогом кураторства ЕС РИА «Новости»

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Политика Запада привела к тому, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об угрозе скорой войны с Азербайджаном. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело. Прошу заметить: данное заявление никаким образом не связано с Россией», — подчеркнула дипломат.

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Он отметила, что слова Пашиняна — это исключительно компетенция нынешних властей в Армении и результат их консультаций с западниками.

Ранее глава правительства республики заявил, что, если Армения не выполнит требования Азербайджана о передаче приграничных сел, война может начаться еще до конца недели. Он назвал важной задачей создание границы, которая станет преградой для стрельбы с международной точки зрения.

По словам Пашиняна, после завершения возможного конфликта жители приграничных территорий зададут ему вопрос, почему он ничего не предпринял, обладая информацией об угрозе, сообщил RT.