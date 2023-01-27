Мир 27 января 2023, 04:51 Слова Нуланд о смягчении санкций против России вызывают раздражение — Джабаров Сенатор Джабаров: идея Нуланд снять санкций ради диалога по Украине вызывает раздражение РИА «Новости»

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Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о возможности смягчения санкций в обмен на неприемлемые для России условия по Украине вызывают удивление и раздражение, написал в Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров.

«Нуланд — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для России условий», — отметил сенатор.

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США увидели успешное продвижение российских военнослужащих и тут же вспомнили о переговорах. Вашингтон настаивает на «возвращении» Украине ее территорий. По словам Нуланд, такой же позиции придерживается и сам госсекретарь Этони Блинкен.

Вопреки предложению о переговорах, накануне США анонсировали передачу Украине 31 танка Abrams. Параллельно НАТО оказывает давление на Европу, чтобы страны союза помогали Киеву. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Угледара может изменить расстановку сил.