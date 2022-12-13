Мир 13 декабря 2022, 03:18 Слова Меркель вскрыли истинное отношение Запада к России — СМИ GT: заявление Меркель о Минских соглашениях показало отношение Запада к России РИА «Новости»

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Высказывание бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях продемонстрировало лицемерное отношение коллективного Запада к России, пишет Global Times. Договоренности использовались, чтобы оттянуть время и дать возможность Украине окрепнуть, говорила она.

В 2014 году НАТО не мог бы помогать Киеву в том же объеме, как делает это сейчас, подытожила она. По мнению обозревателей GT, такие слова звучат очень лицемерно.

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«Признание Меркель по поводу Минских соглашений также показало, что некоторые западные страны, особенно США, вообще не соблюдают договорные обязательства. Они могут очень легко отказаться от своих слов», — отметили СМИ.

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Авторы публикации считают, что для Запада Россия всегда была соперником. Более того, Вашингтон планировал втянуть Москву в украинский конфликт.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев так и не договорился с Германией о поставках танков. Однако украинские власти надеются на решение этого вопроса.