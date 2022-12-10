Мир 10 декабря 2022, 23:39 Слова Меркель о Минских соглашениях изменили отношение к конфкликту на Украине — Вучич Вучич: слова Меркель о Минских соглашениях поставили вопрос о доверии к Западу РИА «Новости»

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Высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях является историческим. Оно меняет отношение к происходящему с 2014 года на Украине. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении нации, сообщило агентство «Вечерние новости».

Он признался, что был удивлен заявлением Меркель. Ее слова подтвердили то, что сказал бывший президент Украины Петр Порошенко. Он говорил, что киевские власти никогда не собирались исполнять Минские соглашения.

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«Это представляет ситуацию в абсолютно новом свете. Это не меняет того, кто на кого напал, но меняет отношение к тому, что происходило с 2014 года на Украине», — высказался Вучич.

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Ситуация, по его словам, серьезно влияет на позицию Сербии по Косову. Он подчеркнул, что история с Меркель стала сигналом, кому нельзя верить.

«Сколько мы, такие маленькие, сможем выстоять, если они посмели так играть с кем-то, кто намного мощнее нас, обманывать и лгать Российской Федерации, чтобы использовать время, вооружиться и готовить большое поражение для России», — добавил президент Сербии.

В интервью немецкой газете Die Zeit Меркель заявила, что Минские соглашения в 2014 году нужны были для того, чтобы дать время Украине подготовиться и стать сильнее. Экс-канцлер ФРГ не стала скрывать, что конфликт просто заморозили, а проблему договоренностями не решили. Но именно это «дало Украине бесценное время».