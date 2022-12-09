Мир 09 декабря 2022, 09:47 Слова Меркель о «Минске» сочли объяснением позиции Запада по Украине Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич отреагировал на слова Меркель о Минских соглашениях РИА «Новости»

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Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях объяснили позицию западных стран в конфликте на Украине. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании Постоянного совета организации, сообщил сайт российской дипмиссии.

Интервью, которое бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель дала германскому изданию Zeit, он назвал примечательным. Буякевич напомнил, что политик принимала непосредственное участие в выработке Минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

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«Она призналась, что на деле способствовала заключению Минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, „чтобы стать сильнее“. Все это — несмотря на попытки позиционировать Германию как посредника в урегулировании и даже гаранта реализации „Минска“», — отметил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ.

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Он обратил внимание, что слова экс-канцлера ФРГ проясняют многое. Например, они пролили свет на заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о несерьезности любых призывов к прекращению огня на Украине. Европейцы будто не замечают многочисленных военных преступлений киевского режима, подчеркнул он.

Дипломат выразил мнение, что западные страны используют Украину в качестве инструмента по борьбе с российской государственностью. При этом Запад явно не заинтересован в урегулировании украинского конфликта при помощи дипломатии.

Ранее признание Меркель о саботаже Минских соглашений назвали заявкой на трибунал.