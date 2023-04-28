Мир 28 апреля 2023, 14:31 Слова «мальчик» и «девочка» запретили говорить в американской школе Fox News: в одной из школ штата Вермонт запретили говорить «мальчик» и «девочка» РИА «Новости»

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В США, в одной из школ штата Вермонт, подросткам рекомендовали не употреблять слова «мальчик» или «девочка». Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Мы будем использовать следующие формулировки с учениками: лица, которые выделяют сперму, — вместо мальчика. Лицо, выделяющее яйцеклетки, — вместо девочки», — отметили в распоряжении администрации общеобразовательного учреждения.

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Политик Тулси Габбард призналась, что вначале восприняла подобную рекомендацию как шутку. Она предрекла реальные серьезные последствия такой постановке вопроса. По словам Габбард, педагоги учат детей, что объективной правды якобы не существует.

Телеканал и ранее поднимал вопрос, почему в школах США стали выступать мужчины в женской одежде и навязывать учащимся свое восприятие действительности.

Ранее ЛГБТ-сообщество Нью-Йорка запретило полицейским участвовать в своих парадах.