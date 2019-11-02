Слова Макрона об «украинских бандах» посчитали плохим звонком для Зеленского

Украине стоит рассматривать заявление Макрона как серьезный звоночек. Особенно это важно после многократной критики Киева за неумение призвать к порядку местных националистов.

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«Это позор для Украины, если уже Макрон делает такие заявления. Это показывает, что Зеленский не контролирует ситуацию и идет по пути своего предшественника (экс-президента Украины Петра Порошенко — прим.) и всей этой банды, которая в течение пяти лет грабила Украину», — заявил Журавко.

Теперь Киев и Париж будут все больше отдаляться друг от друга. Поэтому слова Макрона — плохой знак для Зеленского, отметил бывший депутат.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник считает катастрофической массовую миграцию украинцев на заработки в другие страны, где сейчас для них действует безвизовый режим. Он уверен, что граждане не покинули бы хорошее государство. Власти должны обратить внимание на то, что соотечественники «правдами и неправдами» стремятся пересечь границу.

Ранее в интервью журналу Valeurs Actuelles Макрон рассуждал о проблеме незаконной миграции. Он, как президент, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д’Ивуара». А вот большое число «нелегальных украинских или болгарских банд» его не устраивает.