  • Слова Макрона об «украинских бандах» посчитали плохим звонком для Зеленского

    02 ноября 2019, 19:36

    Алена Макаренко

    Европа все больше устает от экономических и политических проблем Украины. А теперь еще и президент Франции Эммануэль Макрон говорит об «украинских бандах». Эти его слова — очень серьезный и плохой сигнал для украинского коллеги Владимира Зеленского. Так считает бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, сообщило РИА ФАН.
    Слова Макрона об «украинских бандах» посчитали плохим звонком для Зеленского

    Украине стоит рассматривать заявление Макрона как серьезный звоночек. Особенно это важно после многократной критики Киева за неумение призвать к порядку местных националистов.

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    «Это позор для Украины, если уже Макрон делает такие заявления. Это показывает, что Зеленский не контролирует ситуацию и идет по пути своего предшественника (экс-президента Украины Петра Порошенко — прим.) и всей этой банды, которая в течение пяти лет грабила Украину», — заявил Журавко.

    Теперь Киев и Париж будут все больше отдаляться друг от друга. Поэтому слова Макрона — плохой знак для Зеленского, отметил бывший депутат.

    Экс-депутат Рады Владимир Олейник считает катастрофической массовую миграцию украинцев на заработки в другие страны, где сейчас для них действует безвизовый режим. Он уверен, что граждане не покинули бы хорошее государство. Власти должны обратить внимание на то, что соотечественники «правдами и неправдами» стремятся пересечь границу.

    Ранее в интервью журналу Valeurs Actuelles Макрон рассуждал о проблеме незаконной миграции. Он, как президент, отдает предпочтение «легальным иммигрантам из Гвинеи или Кот-д’Ивуара». А вот большое число «нелегальных украинских или болгарских банд» его не устраивает.