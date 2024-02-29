Мир 29 февраля 2024, 08:45 Слова Макрона об отправке войск на Украину объяснили паникой Аналитик Меркурис: Макрон находится в панике из-за новостей с Украины Pixabay

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Французский президент Эммануэль Макрон созвал конференцию по Украине в Париже, потому что получает секретную информацию о непростом положении ВСУ. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил военный эксперт Александр Меркурис.

«Паническое состояние Макрона наводит на мысль, что Франция получает информацию с территории Украины. А это свидетельствует, что положение Украины еще хуже, чем известно людям, которые днем за днем следят за ходом конфликта», — сказал он.

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Меркурис выразил мнение, что слова Макрона о вероятной отправке европейских военных на Украину отражают мнение элит в Евросоюзе. По его мнению, в ЕС понимают, что ситуация в зоне боевых действий начала выходить из-под контроля.

«Впавшие в панику люди часто совершают опасные и безрассудные поступки. Поэтому неудивительно, что Макрон сказал про это», — добавил военный эксперт.

Ранее французский политик Флориан Филиппо призвал парламент объявить Макрону импичмент.