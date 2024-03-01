Мир 01 марта 2024, 10:31 Слова Макрона о поддержке Украины навредили Киеву Politico: заявления Макрона по Украине навредили Киеву Aurelien Morissard / Global Look Press

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Слова французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО на Украину навредили Киеву. Он хотел послать «стратегический сигнал», но его заявления лишь доказали разобщенность Европы. Об этом написал журнал Politico.

«Но если высказывания французского лидера должны были послужить твердым предупреждением Кремлю, то они потерпели грандиозную неудачу», — написал автор материала.

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По его мнению, реакция лидеров стран ЕС лишь показала, что в блоке нет единого мнения по поводу поддержки Украины. На Западе стали меньше верить в ее победу, а необходимость отправки военных ставит Украину в тяжелое положение. У ВСУ не хватает ни солдат, ни боеприпасов для ведения боевых действий. Поэтому Украина вряд ли сможет провести в 2024 году контрнаступление, подытожил журналист.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что ни Макрон, ни глава Пентагона Ллойд Остин, допустивший возможность конфликта России и НАТО, не понимают происходящего.