Слова литовского политика о развале России прокомментировали в Совете Федерации

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков высказался по поводу слов бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о том, что распад России — это лишь «вопрос времени». Об этом написала «Общественная служба новостей».

Сенатор считает, что Россия со временем будет лишь крепчать, а Литва может бесконечно ожидать ее распада. При этом он добавил, что при развале в стране будет меньше справедливости и некому будет защищать слабые государства.

«Они все ждут не дождутся, когда Россия распадется. Наверное, они считают, что у них счастья больше станет. Не станет. Во-первых, распад России невозможен. Но даже если гипотетически это представить, то мир от этого стабильней и справедливее не станет. Наоборот, сильная Россия обеспечивает стабильность в мире и помогает наиболее обездоленным и слабым государствам. Во-вторых, Россия будет только усиливаться, приобретая все новых и новых союзников. Я не исключаю, что появятся новые государства, которые захотят стать частью России или иметь с нами тесные взаимоотношения», — сообщил Цепков.

Ранее бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис поделился мнением относительно условия для «возвращения» Крыма в Украину. Он заявил, что данное событие случится только после «развала» России, который он назвал «вопросом времени».