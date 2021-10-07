facebook_pixel
    07 октября 2021, 14:03

    Слова литовского политика о развале России прокомментировали в Совете Федерации

    Сенатор Цеков сообщил, что Литва не дождется распада России

    Оксана Лавнюженко

    Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков высказался по поводу слов бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о том, что распад России — это лишь «вопрос времени». Об этом написала «Общественная служба новостей».

    Сенатор считает, что Россия со временем будет лишь крепчать, а Литва может бесконечно ожидать ее распада. При этом он добавил, что при развале в стране будет меньше справедливости и некому будет защищать слабые государства.

    «Они все ждут не дождутся, когда Россия распадется. Наверное, они считают, что у них счастья больше станет. Не станет. Во-первых, распад России невозможен. Но даже если гипотетически это представить, то мир от этого стабильней и справедливее не станет. Наоборот, сильная Россия обеспечивает стабильность в мире и помогает наиболее обездоленным и слабым государствам. Во-вторых, Россия будет только усиливаться, приобретая все новых и новых союзников. Я не исключаю, что появятся новые государства, которые захотят стать частью России или иметь с нами тесные взаимоотношения», — сообщил Цепков.

    Ранее бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис поделился мнением относительно условия для «возвращения» Крыма в Украину. Он заявил, что данное событие случится только после «развала» России, который он назвал «вопросом времени».