Слова Кадырова в адрес Макрона оценили в Кремле

Во внешней политике России надо ориентироваться на то, что говорит глава государства, а не руководитель региона. Так прокомментировал критику Кадырова в адрес Макрона пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений. Поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил французского президента Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. Он назвал его «лидером и вдохновителем терроризма» во Франции и предупредил, что «добром это не кончится».

Кадыров подчеркнул, что никто не имеет права относиться к исламу с насмешкой, пишет RT.

После убийства чеченцем учителя в Париже, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на занятиях, Макрон заявил, что во Франции не откажутся от таких публикаций.