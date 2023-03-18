Мир 18 марта 2023, 17:18 Слова Кадырова о Германии насторожили немецких депутатов Депутат из ФРГ сочла признаком российской агрессии слова Кадырова и надписи «на Берлин» РИА «Новости»

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Заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадырова об ошибочном решении вывести советские войска из Восточной Германии в 1994 году является признаком агрессии России. Об этом изданию NZZ заявила депутат бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

По ее словам, в высказывании главы региона содержится открытия угроза оккупации.

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«Точно такой вывод можно сделать, увидев надписи „на Берлин“ на российских танках. Боюсь, что в любой момент может закончиться мирный период в европейской истории, длящийся с 1945 года», — сказала она.

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Штрак-Циммерманн выразила мнение, что если бы Германии не затянула с поставками танков Leopard украинским боевикам, то ситуация могла уже сильно поменяться.

«Верю, что большинство людей осознает тот факт, что мирная жизнь в условиях свободы и демократии не дается просто так. Ее нужно беречь и лелеять, а при необходимости и защищать», — добавила депутат.

Ранее Кадыров заявил, что решение о выводе войск из Германии в 1994 году стало ошибкой, и призвал привлечь виновных к ответственности, сообщил РБК.