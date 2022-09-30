Постпредство России раскритиковало заявление Гутерриша о референдумах | 360°

Мир 30 сентября 2022, 02:31 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Постпредство России раскритиковало заявление Гутерриша о референдумах Поспредство РФ: у Гутерриша нет полномочий делать от ООН заявление о референдумах Pxhere.com

Читать 360tv в

Поспредство России при ООН осудило высказывание генсека организации Антониу Гутерриша. Ранее он заявил, что присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по итогам референдумов принять нельзя.

Слова Гутерриша о референдумах в российском поспредстве ООН назвали единоличной интерпретацией устава международной организации. Административные функции не дают права генсеку ООН делать политические заявления от лица всей организации.

Реклама

Более того, как заметили представитель российского постпредства, своим заявлением о прошедших референдумах Гутерриш нарушил статью 100 устава ООН о беспристрастности действий.

Реклама

Генсек ООН демонстрирует в вопросе Украины такой же избирательный подход, как западные страны, и ставит себя в один ряд с ними.

Его заявление стало проявлением двойных стандартов. В нем Гутерриш проигнорировал принцип равноправия и самоопределения народов.

На прошедших с 23 по 27 сентября референдумах в ДНР, ЛНР, запорожской и Херсонской областях абсолютное большинство мирных жителей высказалось за присоединение этих территорий к России.

В поддержку этого решения в ДНР проголосовали 99,23% жителей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, а в Херсонской области — 87,05% граждан.

2 0 0 0 0 0