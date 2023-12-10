Мир 10 декабря 2023, 13:46 Слова главы Пентагона о растущей угрозе со стороны России назвали абсурдом Офицер Дэвис счел абсурдными слова Остина об угрозе Европы со стороны России Keystone Press Agency / Global Look Press

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Возникновение угроз странам Западной Европы после победы России в специальной военной операции не имеют под собой никаких оснований. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Так он прокомментировал заявления главы Пентагона Ллойда Остина, который предупредил конгресс США, что прекращение поддержки Украины приведет к победе России и военному столкновению с армией США в Европе.

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«Путин, что бы вы ни говорили о нем, не самоубийца. Все, что он делал, все, что он говорил последние 15 лет, — так это то, что он хочет защитить границы России», — заявил Дэвис и добавил, что это сейчас это главная забота российского лидера.

Подполковник подчеркнул, что Остин своими словами либо расписался в полном незнании положения дел, либо действовал из своих интересов.

«Не знаю, какой из вариантов верный», — заключил эксперт.

Подполковник Дэвис уже отмечал, что наблюдающие за ростом объемов производства российских оборонных комплексов США заставят Украину согласиться на переговоры о мире. Особенно в условиях, когда шансы ВСУ даже на малейшую победу стали равны нулю, а поддержка со стороны Запада существенно сократилась.