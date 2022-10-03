Слова главы Минздрава ФРГ о войне с Путиным вызвали скандал в Германии | 360°

Мир 03 октября 2022, 10:52 Поделиться Telegram

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Viber Слова главы Минздрава ФРГ о войне с Путиным вызвали скандал в Германии Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: страна не будет участвовать в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Заявление министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, что Германия находится в состоянии войны с президентом России Владимиром Путиным, спровоцировало скандал. Об этом написало издание Welt.

«Мы находимся в состоянии войны с Путиным», — написал Лаутербах в Twitter и призвал последовательно добиваться победы Украины.

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Таким образом министр здравоохранения отреагировал на предложение публициста и ведущего телеканала ZDF Рихарда Давида Прехта предоставить России гарантии, что Украину не примут в НАТО.

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Ему возразила глава министерства обороны Кристин Ламбрехт.

«Совершенно ясно — как для правительства Германии, так и для НАТО: мы не станем партией войны», — привело издание ее слова.

Ламбрехт подчеркнула, что принцип не участвовать в конфликте на Украине с самого начала руководил Германией и с тех пор ничего не изменилось.

Ранее постоянный представитель Германии при НАТО Рюдигер Кениг рассказал, что альянс не реагирует на просьбы о помощи со стороны президента Украины Владимира Зеленского, поскольку страна не входит в альянс. Он подчеркнул, что текущую поддержку Украины со стороны Запада необходимо рассматривать как действия отдельных стран, а не блока в целом.

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