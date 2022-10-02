Слова главы британского Генштаба о России сочли пугающим бредом | 360°

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Слова главы британского Генштаба о России сочли пугающим бредом

Читатели Daily Mail: слова главы Генштаба Великобритании о России — пугающий бред

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Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали заявление главы Генштаба Великобритании Тони Радакина о возможности России нанести удары по стране с разных сторон — и даже из космоса. Старший офицер Королевского флота заявил, что ВС РФ способны напасть на США и европейские страны с неба и «чуть ниже поверхности земли».

«Больше пугающего бреда», — написал один из читателей.

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Другой пользователь сравнил Радакина с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, назвав его «таким же сумасшедшим». Подобные высказывания он счел попыткой главы британского Генштаба постоянно привлекать к себе внимание.

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«Просто заткнись со своими домыслами, ты заставляешь людей нервничать», — добавили в комментариях к статье.

Читатели газеты после заявлений старшего офицера Королевского флота посчитали, что вооруженными силами Великобритании руководят идиоты.

Ранее читатели Daily Mail раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренному режиму. Его обвинили в стремлении полностью разрушить страну.

Великобритания

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