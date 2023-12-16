Мир 16 декабря 2023, 02:57 Слова генсека НАТО об Украине назвали безумными в Европарламенте Депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте РИА «Новости»

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Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о причинах конфликта на Украине безумны. Такое заявление сделал депутат Европарламента Мик Уоллес в соцсети X.

Он отметил, что Соединенные Штаты и Евросоюз всегда выступали за продолжение конфликта, а генеральный секретарь альянса «хвастался тем, что они его спровоцировали». Кроме того, ЕС вложил миллиарды в то, чтобы разжечь вражду между украинской стороной и Россией. И все это привело к разрушению и падению Украины, заявил Уоллес.

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«Для чего это? Чтобы удовлетворить геополитические интересы США? Безумие…» — заключил он.

Ранее бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что Запад может изменить свою стратегию в отношении Украины. Поводом стали угрозы и шантаж президента Украины Владимира Зеленского. Тот заявил, что украинские беженцы перестанут «хорошо вести себя», если Европа отвернется от страны.