Мир 19 февраля 2024, 03:41 Слова фон дер Ляйен о России и демократии назвали «выходкой» Филиппо: фон дер Ляйен хочет втянуть Евросоюз в масштабную войну с Россией РИА «Новости»

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Антироссийские высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции призваны оправдать вступление ЕС в войну против России. Такое заявление сделал французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Филиппо назвал слова главы ЕК «выходкой». Французский политик отметил, что американские власти использовали такой же карикатурный образ борьбы «добра и зла» для оправдания агрессии на Ближнем Востоке. Филиппо уверен, что фон дер Ляйен считает себя «главнокомандующей» ЕС и пытается втянуть его в открытое противостояние с Россией.

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«Необходимо отстранить Урсулу от власти и разрушить ЕС как можно скорее!» — в который раз призвал политик.

На Мюнхенской конференции глава ЕК заявила, что конфликт на Украине — это глобальная борьба между демократией и автократией. И всем придется решать, с кем они — с Россией или демократическими государствами.