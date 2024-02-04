Мир 04 февраля 2024, 21:47 Слова Дуды о Крыме назвали сигналом Украине Депутат Шеремет: президент Польши подал Украине сигнал оставить Крым в покое РИА «Новости»

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Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Крым исторически принадлежал России, на Украине должны воспринять как сигнал о необходимости оставить жителей полуострова в покое. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Он отметил, что Крым уже никогда не вернется в состав Украины. Поэтому странам Запада давно пора смириться с текущим положением дел.

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«Президент Польши набрался смелости и фактически дал сигнал киевским властям перестать тешить себя иллюзиями и бравадами о захвате Крыма», — сказал Шеремет

По словам парламентария, высказывание Дуды можно считать подтверждением лицемерия и цинизма США и их союзников, которые пытаются убедить международное сообщество в незаконном воссоединении полуострова с Россией.

Анджей Дуда ранее выразил сомнения по поводу способности Украины вернуть контроль над Крымом и напомнил, что исторически полуостров входил в состав России. Депутат ГД от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявление президента Польши шокировало украинских властей.