Мир 04 февраля 2024, 07:37 Слова Дуды о Крыме назвали шоком для Украины Депутат Госдумы Белик назвал слова Дуды о Крыме шоком для Украины РИА «Новости»

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Заявление президента Польши Анджея Дуды о исторической принадлежности Крыма стало шокирующим для украинским властей. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Польский президент словами о статусе Крыма просто выбил почву из-под ног у Зеленского. Без сомнений, для киевского режима это был шок. Такого политического демарша от Польши они точно не ожидали», — сказал он.

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Белик отметил, что для западного мира заявление Польши о Крыме имеет большое значение.

«Ни для кого не секрет, что Польша в Европе является самым ярым русофобом и проводником американских интересов. Слова про Крым заставят многих подумать о том, стоит ли рвать на себе рубаху и отправлять Украине бесцельно вагоны денег для того, во что не верит даже Польша», — добавил депутат.

Ранее Дуда заявил, что для России Крым является особым местом и входил в ее состав исторически.