Слова Черчилля об Индии вспомнили после назначения Сунака | 360°

Мир 25 октября 2022, 19:10 Слова Черчилля об Индии вспомнили после назначения Сунака Бизнесмен Махиндра вспомнил слова Черчилля об индийских лидерах после назначения Сунака Викимедиа

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Бизнесмен и миллиардер Ананд Махиндра после назначения Риши Сунака на пост британского премьер-министра вспомнил высказывание, приписываемое экс-премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю. Политик произнес фразу во время дебатов в парламенте по законопроекту о независимости Индии в 1947 году, сообщила газета The Hundistan Times.

«Если Индии будет дарована независимость, власть перейдет в руки негодяев, мошенников, флибустьеров. Все индийские лидеры будут низкопробными „соломенными чучелами“», — сказал политик.

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Предполагается, что Черчилль предсказал борьбу индийских правителей между собой за власть. Он якобы заявил, что Индия утонет в политических баталиях, а потом настанет день, когда налогом в стране будут облагаться воздух и вода.

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Миллиардер Махиндра с иронией отметил, что спустя 75 лет наступило время, когда премьер-министром Великобритании назначили политика индийского происхождения.

«Жизнь прекрасна…» — подчеркнул он на своей странице в Twitter.

Его твит набрал свыше 70 тысяч лайков, а репостнули его, по меньшей мере, 10 тысяч пользователей.

Сунак 25 октября вступил в должность премьера Британии. Король Карл III подтвердил происходящее, написал RT.