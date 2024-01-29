Мир 29 января 2024, 09:20 Слова Байдена об ударе по базе США опровергли в Иордании Информацию об атаке БПЛА на базу США в Иордании опровергли в королевстве IMAGO / Kyle Mazza / Global Look Press

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Официальный представитель правительства Иордании, министр коммуникаций Муханнад аль-Мубейдин опроверг заявление Белого дома об атаке беспилотника на военную базу США на территории королевства. Его слова привел телеканал Al Mamlaka.

Министр отметил, что американская военная база находится за пределами границ Иордании.

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«Атаку совершили на базу США в городе Эт-Танф, который расположен рядом с границей Иордании и Сирии, — заявил он.

В воскресенье, 28 января, Белый дом опубликовал заявление президента Джо Байдена, который сообщил о гибели троих американских военнослужащих после атаки беспилотника на военный объект США на северо-востоке Иордании. Также ранения получили порядка 30 военных.

После этого некоторые американские сенаторы призвали Байдена нанести удар по Ираку, а телеведущий Такер Карлсон назвал их сумасшедшими.