Мир 21 июня 2023, 12:19 Слова Байдена о Си Цзиньпине назвали безответственными Представитель МИД Китая Нин назвала политической провокацией слова Байдена о Си Цзиньпине РИА «Новости»

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Жесткую реакцию вызвало заявление президента США Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Маон Нин заявила, что рассматривает слова американского лидера в качестве открытой политической провокации. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Дипломат подчеркнула, что подобные слова президента США нарушили все правила международных отношений.

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«Высказывания американской стороны абсурдны и безответственны. Они серьезно противоречат основным фактам, нарушают дипломатические протоколы и посягают на политическое достоинство Китая. Эти высказывания являются открытой политической провокацией», — заявила Мао Нин.

Как отметили журналисты, заявление Байдена прозвучало спустя несколько дней после поездки в Пекин главы государственного департамента Энтони Блинкена, который пытался ослабить напряженность в отношениях между двумя странами.

Президент США Джо Байден допустил странное высказывание в адрес Си Цзиньпина на встрече по сбору средств для предвыборной кампании в Калифорнии, когда он напомнил о сбитом американскими военными китайском аэростате.

По его словам, Си Цзиньпин мог не знать о местонахождении летательного аппарата, поэтому он оказался в растерянности, когда его сбили.

«Диктаторы испытывают большое замешательство, когда оказываются не в курсе случившегося», — заявил Байден.

При этом американский лидер положительно оценил визит главы Госдепартамента Энтони Блинкена в Пекин, заявив, что развитие отношений двух стран переходят в правильную плоскость.