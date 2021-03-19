Помпео назвал «обзывательством» слова Байдена о Путине

Слова президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине — это лишь «обзывательство», не подкрепленное делом. Такое мнение высказал бывший американский госсекретарь и возможный кандидат на будущих президентских выборах в США Майк Помпео.

«Если вы ставите Америку на первое место и подтверждаете свои выражения реальными делами, а не только риторикой и обзывательством, то у вас намного больше шансов на успех», — сказал Помпео в эфире Fox News.

При этом на вопрос, считает ли он Путина «убийцей», как и Байден, Помпео ответил, что прошлая служба Путина в КГБ СССР «говорит сама за себя».

Байден ранее назвал президента России Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что российский лидер ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

Путин в ответ на жесткие высказывания главы Белого дома пожелал ему здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется». Политологи детально разобрали смысл сказанного российским президентом. Путин также предложил Байдену прекратить заочную дискуссию и провести беседу в прямом эфире, чтобы не было никаких пауз. Глава РФ отметил, что готов принять участие в этой беседе в пятницу или понедельник — в любое удобное для американского коллеги время.

Однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».