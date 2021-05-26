Введение санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» со стороны США с самого начала было только политической провокацией. Если бы американцы хотели, то они бы остановили работы. Об этом «360» заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт напомнил, что в «Северном потоке — 2» есть интерес не только России, но и Европы, которая давно отказалась от атомной и угольной энергии.

«Заявление Байдена — это неуклюжие реверансы в преддверии встречи с Путиным. Это продолжение клоунады, которая началась еще во время выборов», — подчеркнул Ордуханян.

Президент США Джо Байден накануне заявил, что введение новых санкций против газопровода «Северный поток — 2» не несет никакого смысла. Он пояснил, что проект практически завершен, а введение новых ограничений приведет к новому витку осложнений в отношениях с Европой.

Прокладка газопровода «Северный поток — 2» остановилась почти на год после введения первого пакета санкций со стороны США. Из проекта вышла компания Allseas, которая предоставляла судно-трубоукладчик.

Россия привлекла для работ собственные суда «Академик Черский» и «Фортуна», но получение разрешений на работу в водах стран Европейского союза заняло достаточное количество времени. Работы возобновились только в декабре 2020 года. Против владельцев судов США ввели дополнительные санкции.

На минувшей неделе Минфин США опубликовал новый список российских компаний и судов, против которых введут ограничения за участие в строительстве «Северного потока — 2». Среди них оказались «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», которые владеют долями в уже заблокированных компаниях. По данным СМИ, против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его руководства ограничения решили не вводить.

После запуска газопровода газ из России пойдет в Германию через Балтийское море.