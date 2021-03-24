Слоны вновь начали массово гибнуть в Ботсване

В Ботсване число погибших слонов с начала года увеличилось до 39 особей. В Министерстве окружающей среды исключили сибирскую язву или бактериальные инфекции как возможную причину смерти, сообщил Bloomberg.

Новые случаи массовой гибели слонов произошли в заповеднике «Мореми» спустя несколько месяцев после прошлой волны смертей. Тогда погибли сотни животных, и власти заявили, что слоны умерли от поедания токсичных микроорганизмов. Речь идет о так называемых цианобактериях. Не все из них токсичны, но ученые отмечают, что ядовитые среди них встречаются все чаще, чему способствует изменение климата, по их мнению.

Заповедник «Мореми» находится примерно в 100 километрах к востоку от населенного пункта Серонги, где в прошлом году зафиксировали смерти слонов. Около 330 животных начиная с мая погибли при загадочных обстоятельствах.

В Министерстве окружающей среды, природных ресурсов и охраны природы и туризма Ботсваны также исключили версию, что слонов могли убить браконьеры, поскольку клыки у мертвых животных были целы.

Причины новых смертей слонов остаются неизвестны. Проводятся исследования. Смертей других диких животных в той же местности выявлено не было.